Ação da PM apreendeu quase três quilos de drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2022, 12:10 horas

Volta Redonda – Dois homens foram presos no domingo (30), quase três quilos de drogas, entre maconha e cocaína. A ação da Polícia Militar foi na Via A-1, num condomínio, no bairro Sao Sebastião, em Volta Redonda.

Também foram apreendidos dois celulares, uma faca e balanças. Os policiais chegaram ao local, após receberem denúncia de que traficantes estavam embalando drogas.