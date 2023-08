Barra Mansa – Policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar auxiliaram a equipe da 90ª Delegacia de Polícia Civil nesta quarta-feira (30) a prender dois suspeitos de tráfico de drogas no bairro Boa Sorte. Com eles foram apreendidas drogas, ainda a serem contabilizadas, dinheiro e arma de fogo. Os homens foram conduzidos à 90ª DP.