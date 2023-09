Ação de agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar impede três homicídios em Vassouras

Vassouras – Uma denúncia anônima levou agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar a prender neste sábado (9) quatro pessoas. De acordo com a ocorrência, duas delas teriam vindo do Rio de Janeiro para o Sul Fluminense com o intuito de matar outras três na cidade de Vassouras, supostamente integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

A prisão se deu na Rua Ministro Romeiro Neto, no bairro Alto do Rio Bonito. Lá, os agentes detiveram uma mulher de 27 anos, com quatro anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal para consumo próprio; um homem de 23 anos, de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, capital, com sete passagens por roubo, estelionato e injúria; um adolescente de 17 anos, de Santa Cruz, também no Rio, com passagem por fato análogo a furto e roubo; e outro homem de 23 anos, de Vassouras, com quatro anotações criminais por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Com eles, os policiais encontraram dois revólveres calibre 38; um revólver calibre 32 e uma pistola calibre 6.35, além de 28 munições de calibres diversos. Também foram apreendidos um tablete pequeno de maconha prensada; 27 invólucros com a mesma droga e um carro Toyota Etios. Tanto os detidos quanto os materiais apreendidos foram levados para a 95ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e os suspeitos permanecem presos.