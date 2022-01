Ação policial prende jovem com drogas no Bairro Santa Clara em Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2022, 12:06 horas

Barra Mansa- Uma ação policial na tarde de sábado, dia 29, ocorrida na rua Pedro Severino da Silva, bairro Santa Clara, resultou na prisão de um jovem de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas.

Durante a abordagem policial, foram apreendidos três pinos de cocaína com o suspeito.

Os policiais obtiveram informações do suspeito de que ele teria alugado uma casa com outro jovem, de 20 anos, para traficar. Ao chegar no local com o suspeito, os agentes encontraram o outro jovem que ao perceber a aproximação dos agentes, fugiu não sendo alcançado.

Após buscas na residência, os agentes apreenderam mais 57 pinos da droga. O suspeito e todo o material apreendido foi levado para a 90ª delegacia de polícia de Barra Mansa, onde o suspeito permaneceu preso pelo crime.