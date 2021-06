Ação policial resulta na apreensão de duas toneladas de maconha

Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 12:05 horas

Itatiaia – Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munição e Explosivos (Desarme) e da Barreira Fiscal apreenderam, na noite de ontem (31), duas toneladas de maconha no posto fiscal de Nhangapi, em Itatiaia. As investigações revelam que um caminhão frigorífico, viajava do Paraná para a cidade do Rio de Janeiro e que a droga seria entregue e vendida em bailes funk na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, durante o feriadão de Corpus Christi.

A apreensão ocorreu durante cerco policial. O motorista conseguiu fugir. Ainda de acordo com policiais a droga, após embalada e revendida, poderia render cerca de R$ 5 milhões.