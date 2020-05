Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 19:07 horas

Barra Mansa – Um acidente no final da tarde desta sexta-feira (29) deixou uma motorista ferida. De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente foi no Km 263 da Dutra, em Barra Mansa.

A condutora e única ocupante do veículo, de 31 anos, colidiu contra a mureta e capotou. Ela sofreu ferimentos e foi socorrida para o Hospital Unimed, em Volta Redonda.