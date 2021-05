Acidente deixa dois feridos na BR-393 em Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de maio de 2021, 19:12 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais registraram na tarde desta terça-feira, dia 25, um acidente envolvendo um Fiat Palio e uma Van. A colisão foi na BR-393, Km 298, em Barra Mansa.

O motorista do Pálio, de 29 anos, e a passageira, de 36, sofreram ferimentos e foram socorridos pela viatura de resgate do Corpo de Bombeiros, para um hospital particular de Volta Redonda.

O motorista da Van não se feriu.