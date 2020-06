Acidente deixa três mulheres feridas em Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de junho de 2020, 18:35 horas

Barra Mansa – Uma jovem, aparentando ter entre 15 e 16 anos, foi levada nesta sexta-feira (5) para a Santa Casa de Barra Mansa. Ela é outras duas mulheres estavam em um Chevette, que se envolveu em um acidente com um Polo e um Celta.

A colisão foi próximo a uma distribuidora de gás, no bairro São Luiz.

A adolescente, que estava no banco traseiro do Chevette, ficou presa às ferragens. Bombeiros tiveram que cortar o teto do carro para retirá-la.

As outras duas mulheres saíram sozinhas do Chevette. Os ocupantes dos dois outros veículos, que se envolveram no acidente, nada sofreram, segundo os bombeiros.