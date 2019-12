Acidente é registrado na BR-393 em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2019, 09:55 horas

Volta Redonda – Um acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (30), na altura do km 281, na Br-393, em Volta Redonda. No local, houve uma batida entre uma caminhonete Ranger e uma carreta, próximo a um semáforo.

Segundo a PRF, uma passageira da caminhonete com placa de Carangola/MG, foi encaminhada para o Hospital São João Batista. O motorista da caminhonete, de 32 anos, marido da vítima, e uma criança de 2 anos, filha do casal, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e não se feriram.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria da unidade médica, que informou, através do responsável pelo Pronto Socorro, que a vítima, de 26 anos, teve traumatismo craniano, com ferimentos graves. No momento, ela está respirando com a ajuda de aparelhos e passará por cirurgia.

Segundo a PRF, a pista está interditada, devido a espera de perícia no local. O trânsito flui normalmente pelos acessos dos pátios dos postos de combustíveis, sem congestionamento.