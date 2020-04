Acidente entre caminhão e ciclista deixa um morto na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 24 de abril de 2020, 18:24 horas

Piraí – Por volta das 16h desta sexta-feira (24) na altura do Km 229 da Dutra, em Piraí, um acidente entre um caminhão e um ciclista deixou uma vítima fatal.

Segundo o motorista do caminhão M.Benz/1113, que permaneceu no local após o acidente, uma carreta estava saindo do acostamento para a faixa da direita, lentamente, quando o ciclista tentou passar pela carreta entrando na pista, indo para a faixa esquerda. Segundo a PRF, ele entrou na frente do caminhão que não teve como evitar o acidente. O ciclista a faleceu no local.

A vítima estava sem identificação e não foi possível estimar a idade devido ao estado em que ficou o corpo após o acidente.