Acidente entre caminhão e dois carros deixa duas pessoas feridas na BR-393

Barra do Piraí – Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão e dois carros na manhã desta terça-feira (21), na altura do Km 262 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí. Um dos veículos pegou fogo na pista após a batida. O incêndio foi apagado pelo Corpo de Bombeiros.

A via chegou a ser totalmente interditada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que já está no local, ás 11h45, o trânsito foi liberado no sentido Volta Redonda, com o fluxo fluindo em siga e pare. As duas vítimas foram socorridas para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.