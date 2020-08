Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Resende

Matéria publicada em 17 de agosto de 2020, 19:01 horas

Resende – Um motociclista, de 26 anos, ficou ferido na manhã desta segunda-feira, dia 17, após um Palio ter batido na traseira da moto que a vítima pilotava.

A colisão foi na Via Dutra, Km 305, em Resende. A vítima foi socorrida no Hospital de Emergência da cidade. A motorista do Palio passou a responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Policiais rodoviários federais disseram que ela assinou um termo circunstanciado se comprometendo a comparecerem ao Juizado da Infância, Adolescência, e do Idoso de Resende, quando for solicitada.