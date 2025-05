Resende – Um acidente envolvendo cinco veículos, na manhã desta sexta-feira (2), deixou uma condutora com ferimentos leves no queixo, na Via Dutra, na altura do trecho que passa pelo município de Resende. A pista sentido RJ precisou ser interditada com o fluxo seguindo pelo acostamento, causando congestionamento, mas já foi liberada, com fluxo de veículos normalizado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não sabe a causa do acidente, que será investigada.