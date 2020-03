Acidente entre dois carros deixa dois feridos em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 21:46 horas

Volta Redonda – Um acidente entre dois veículos, um Fiat Uno e um Corsa, foi registrado na tarde desta sexta-feira, 20, na altura do km 286, na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no bairro Jardim Amália II, em Volta Redonda.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, dois homens, um de 29 anos, outro de 59, condutores dos veículos, ficaram feridos.

Após o acidente, as vítimas, que não tiveram suas identidades reveladas, receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas, segundo a PRF, para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. O estado de saúde dos pacientes não foi divulgado.