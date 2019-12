Acidente entre três carretas deixa um ferido na Via Dutra em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2019, 15:18 horas

Volta Redonda- Policiais rodoviários federais registraram no início da tarde desta sexta-feira (20), um acidente, envolvendo duas carretas tanque bi-trem, e uma carreta basculante. A colisão aconteceu no Km 259, da Via Dutra, em Volta Redonda e deixou um motorista ferido.

A vítima foi encaminhada ao Hospital São João Batista. Segundo a PRF, o acidente provocou um congestionamento de quatro quilômetros, no sentido São Paulo.

A pista já foi liberada, mas o trânsito continua lento no local, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.