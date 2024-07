Acidentes com elevadores no Rio: Crea-RJ apura existência de técnicos de manutenção responsáveis pelos aparelhos

Rio – O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio (Crea-RJ), informou na segunda-feira (1º), que está apurando a existência de responsáveis técnicos de manutenção dos elevadores, onde foram registrados três acidentes com vítimas (dentre elas duas mortes), nos bairros do Méier (Hospital Salgado Filho), Copacabana (em um prédio residencial) e no Centro da cidade do Rio de Janeiro (prédio da Secretaria Estadual de Fazenda) nos últimos dias.

De acordo com o Crea, serão enviadas equipes de fiscalização aos locais dos acidentes a fim de apurar a responsabilidade pela prestação dos serviços. A entidade esclareceu que a lei 5.194, de 1966, determina que os serviços técnicos precisam ter a participação de um profissional devidamente habilitado.

Como foram os acidentes

No domingo (30), no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, um homem de 28 anos que estava sendo transportado da enfermaria de neurocirurgia para a emergência da unidade, morreu após ficar preso em um elevador em pane por 16 minutos. A equipe médica da unidade tentou reanimar a vítima, mas a mesma não resistiu.

O Crea constatou que o responsável pela manutenção do elevador que despencou no Hospital não tem registro no Conselho, de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o que indica alguma irregularidade.

Em um prédio do bairro de Copacabana, na segunda-feira (1º), um homem de 40 anos, funcionário de uma empresa que realizava manutenção no elevador, morreu após o aparelho despencar e só parar no poço.

O caso foi registrado na 13ª Delegacia de Polícia Civil (Ipanema), que abriu inquérito para apurar as causas e responsáveis pelo acidente.

O terceiro caso de acidade com elevadores na cidade aconteceu na segunda-feira, no prédio da Secretaria Estadual de Fazenda, no Centro, quando o elevador foi até o 20º andar, atingiu o teto e deixou uma servidora ferida. A Sefaz comunicou que a mulher sofreu ferimentos leves, foi socorrida, encaminhada a um hospital acompanhada por uma equipe da pasta.

Segundo o Crea, foi verificado que a empresa responsável pela manutenção do elevador da Secretaria de Fazenda está regularizada no Conselho, mas vai apurar o que aconteceu.