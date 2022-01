Ações da PM apreende drogas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2022, 13:46 horas

Barra do Piraí- Após receberem informações de que uma carga de drogas seria entregue no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, policiais militares se posicionaram em um ponto estratégico, próximo à Rua Pedro José Abbud e observaram dois homens em uma moto.

De acordo com a PM, após descer do veículo, um dos suspeitos deixou uma sacola com o material em uma área de mata. A PM informou que os policiais ainda tentaram abordar os suspeitos, mas sem sucesso, devido às condições do terreno.

Os policiais então realizaram buscas no entorno do terreno e encontraram a sacola com as drogas. A PM não informou a quantidade de drogas encontrada na sacola.

Em uma outra ação realizada na Rua Angra dos Reis, no Morro do Gama, foram apreendidos pela PM, 264 sacolés de cocaína e 28 tiras de maconha. De acordo com os policiais, o material estava dentro de uma sacola, escondido em uma moita. O suspeito de comercializar as drogas ao perceber a aproximação dos policiais, fugiu do local, abandonando os entorpecentes.