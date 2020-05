Acusado de tráfico de drogas é preso em Três Rios

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 14:59 horas

Três Rios – Um homem acusado de tráfico de drogas foi preso na tarde desta quinta-feira (28) por policiais da 108ª DP (Três Rios). Com ele foi apreendido um revólver calibre 38 com quatro munições picotadas e uma deflagrada, dezesseis pequenos tubos plásticos contendo cocaína, onze tabletes de maconha, trinta e seis pequenas “buchas” de maconha, cinco pedras de crack e R$ 750 em notas diversas.

De acordo com as investigações da delegacia, que tem o objetivo de combater o tráfico de drogas na região, ele faz parte da quadrilha que atua no município. Ao ser abordado por policiais o homem e um comparsa ainda reagiram a tiros. Um dos acusados conseguiu fugir.

O preso foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e tentativa de homicídio.