Adolescente de 15 anos é apreendido com drogas em Angra

Angra dos Reis – Um adolescente de 15 anos foi apreendido, na manhã desta sexta-feira (24), com uma grande quantidade de drogas no Morro da Caixa d’Água, em Angra dos Reis.

Foram apreendidos 163 tabletes de maconha, 310 pinos de cocaína, 35 pedras de crack, 14 frascos de lança-perfume, uma balança de precisão e dois rádios comunicadores.

Durante patrulha, os policiais perceberam um grupo de pessoas fugindo com a aproximação da viatura. Durante a ação, os agentes também notaram o menor de idade se escondendo com uma mochila em um bar abandonado. Após cerco no local, a equipe conseguiu apreender o adolescente e a mochila contendo o material ilícito.

O jovem e as drogas foram encaminhados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.