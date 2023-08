Adolescente de 16 anos é apreendido com drogas em Itatiaia

Itatiaia – Um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar. Ação foi realizada no bairro Nova Conquista, em Itatiaia. Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos 23 pinos de cocaína, 79 tiras de maconha e R$ 12,50.

Ainda de acordo com os agentes, a equipe foi até o local após receberem denúncias sobre uma entrega de drogas. Os policiais abordaram o menor de idade que teria confirmado sobre os entorpecentes, recolhendo uma sacola com o material apreendido de dentro de casa.

A ocorrência está sendo registrada na 99ª DP.