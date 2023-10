Paty do Alferes – Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com drogas no final da noite desta quarta-feira (11) em Paty do Alferes.

Policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar estavam em patrulhamento na Rua José de Oliveira, quando o menor tentou fugir ao ver a viatura, jogando uma bolsa no quintal de uma casa. Ele foi alcançado e apreendido, sendo encaminhado, junto ao material para a 96º DP.