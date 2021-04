Adolescente é apreendido com drogas em Resende

Matéria publicada em 3 de abril de 2021, 09:32 horas

Resende – Um menor, de 17 anos, foi apreendido na noite desta sexta-feira, dia 2, com drogas em Resende. O flagrante foi no Condomínio Gardenia, na Rua Ouro Preto, no bairro Parque Minas Gerais.

Os agentes chegaram ao local, por meio de denúncia anônima. Com o rapaz foram encontrados 30 pinos de cocaína, 22 trouxinhas de maconha e R$ 99.

O adolescente foi abordado por policiais militares, quando vendia droga para um casal. Todos foram levados para a Delegacia de Resende, onde apenas o menor passou a respnder por ato infracional análogo ao trafico de drogas.

O fato será comunicado ao Ministério Público e ao juiz da Vara da Infância, Juventude, e do Idoso de Resende.