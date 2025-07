Adolescente é apreendido com drogas em Volta Redonda

Volta Redonda – Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de quarta-feira (30), durante uma operação do 28º Batalhão da Polícia Militar, realizada no bairro Jardim Cidade do Aço.

O jovem foi flagrado com um saco contendo 125 pinos de cocaína, além de um telefone celular. O material entorpecente foi recolhido e apresentado na delegacia.

O adolescente foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Ele foi autuado por fato análogo ao artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).