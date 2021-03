Matéria publicada em 29 de março de 2021, 12:09 horas

Outros dois jovens, de 16 e 15 anos e um homem, de 36, foram detidos; após prestar esclarecimentos à polícia, o trio foi liberado

Barra Mansa – Policiais militares do 28º Batalhão detiveram, no início da noite desse domingo (28), três jovens, de 16, 15, 14 anos e um homem, de 36, durante abordagem na Rua Luís Ponce, no Centro de Barra Mansa. Durante a ação, um revólver calibre 38, com numeração à mostra e cinco munições do mesmo calibre, foram apreendidos. Entre os envolvidos, apenas o adolescente, de 14 anos, permaneceu apreendido na 90ª DP.

A PM informou que o quarteto estava dentro de um Gol, prata, em atitude suspeita e que após receber ordem de parada, todo material foi encontrado dentro de uma sacola plástica – enrolada na camisa e bermuda de um dos suspeitos – dentro do carro. De acordo com os agentes, os suspeitos afirmaram fazer parte de uma facção criminosa e relataram que seguiam para Vila Delgado, no bairro Ano Bom, antes da abordagem; porém, ninguém assumiu a posse do material encontrado dentro do veículo.

Após o flagrante, todos foram encaminhados para delegacia de Barra Mansa. O suspeito, de 14 anos, foi apreendido após ser autuado no Artigo 14 da Lei 10.826/03 (Posse de Arma). Os suspeitos de 16,15 e 36 anos, foram ouvidos e liberados.

Outro caso

Um homem, de 37 anos, também foi preso pela PM no domingo, dia 28, em Barra Mansa. A ocorrência, registrada na 90ª DP, teve início na Rua São Jorge, no bairro Ano Bom e resultou na apreensão de 380 dólas de maconha, vendidas por R$10,00; o que gerou um prejuízo de R$3.800,00 ao tráfico de drogas.

De acordo com policiais do 28º Batalhão, os agentes receberam denúncia sobre suposta chegada de material entorpecente na Vila Delgado, no Ano Bom, local próximo ao endereço onde aconteceu a abordagem. Cientes, os PMs fizeram patrulhamento na localidade e avistaram o homem com material suspeito em sua posse. Ele tentou fugir, mas foi capturado pela Polícia Militar.

Os entorpecentes seriam, segundo a PM, os mesmos que seriam entregues na Vila Delgado. Após o flagrante, o homem foi conduzido para delegacia da cidade, onde foi autuado por tráfico de entorpecentes no Artigo 33 da Lei 11343/06, onde permanece preso.