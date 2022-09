Homem é preso suspeito de fazer compras com cartão furtado

Matéria publicada em 27 de setembro de 2022, 11:08 horas

Volta Redonda – Policiais militares da Operação Segurança Presente prenderam um homem suspeito de fazer compras com um cartão furtado. Ele foi localizado no último fim de semana na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Volta Redonda.

O suspeito, ao ser abordado, estava com um rádio que teria comprado numa loja na Avenida Amaral Peixoto, também no Centro, com suposto cartão furtado. Os agentes já tinham informação fornecida por comerciantes de um shopping, na Vila Santa Cecília, de que o homem fez compras em seus estabelecimentos com o mesmo cartão.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Volta Redonda.