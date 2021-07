Adolescente é detido com drogas no Getúlio Vargas em Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de julho de 2021, 13:19 horas

Barra Mansa – Um adolescente foi detido pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira, dia 5, em Barra Mansa, suspeito de tráfico, após ser flagrado por PMs do 28º Batalhão, com 08 pinos de cocaína, 05 tabletes de maconha e R$30,00 reais em espécie, durante abordagem na Rua São Salvador, no bairro Getúlio Vargas, após denúncia de tráfico. A ocorrência foi registrada na 90ª DP.

Segundo a PM, a denúncia dava conta que quatro menores estariam, supostamente, vendendo drogas no endereço. Após cerco, o menor foi abordado e todo material encontrado. Os outros três suspeitos conseguiram fugir. Ainda segundo a Polícia Militar, após o flagrante, a avó do adolescente foi informada sobre o ocorrido e acompanhou o suspeito durante o registro da ocorrência na delegacia de Barra Mansa.