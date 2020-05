Adolescente e drogas são apreendidos no Getúlio Vargas, em Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de maio de 2020, 17:56 horas

Barra Mansa – Na tarde deste sábado, dia 16, viaturas da Polícia Militar em patrulhamento pelo bairro Getúlio Vargas, em localidade conhecida como ponto de venda de drogas, apreenderam um adolescente, de 17 anos, e 20 pinos de cocaína.

De acordo com a PM, o jovem é suspeito de envolvimento com o tráfico e estava saindo de uma área de mata com uma sacola na mão. Os agentes fizeram a abordagem e com ele foram encontrados 20 pinos de cocaína de diferentes valores. O adolescente e as drogas foram encaminhadas para 90ª DP Barra Mansa.