Adolescente pega carro com criança dentro e se envolve em acidente em Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de outubro de 2020, 18:33 horas

Volta Redonda – Na tarde deste sábado (17) um adolescente, de 14 ano, pegou o carro de um vizinho e fugiu dirigindo de forma desgovernada e se envolveu em um acidente com duas carretas. No veículo, além do adolescente, estava uma criança de cinco anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o menor teria pego o carro do vizinho no bairro Água Limpa. A batida aconteceu no km 281 da BR-393, na ponte que liga os bairros Caieiras e Dom Bosco.

Após a batida, o adolescente e a criança foram retirados do veículo sem ferimentos. O menor foi encaminhado a 93ª DP Volta Redonda, até a chegada dos pais e do conselho tutelar. O trânsito no local do acidente ficou totalmente interrompido até a retirada dos veículos.