Adolescentes são apreendidos com revólveres e pistola em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Três adolescentes foram apreendidos neste sábado (21), com três revólveres e uma pistola no bairro São Francisco, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Além das armas, os policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 10 munições calibre 38, sete munições calibre 32, 23 pinos de cocaína, 17 sacolés de cocaína, 17 trouxinhas de maconha, três celulares e R$ 55.

Segundo a PM, os agentes foram até o local após uma denúncia sobre um ponto de tráfico de drogas. Ao chegarem no endereço, os policiais conseguiram abordar os menores de idade e apreender todo o material descrito.

O material e os adolescentes foram levados para a 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada.