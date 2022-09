Adolescentes são apreendidos suspeitos de roubo em Barra do Piraí

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 13:38 horas

Barra do Piraí – Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí), coordenados pelo delegado titular Rodolfo Atala, prenderam nesta terça-feira, dia 13, dois adolescentes, de 17 e 16 anos, suspeitos de roubo, no bairro Vila Helena. A ação faz parte de uma força tarefa da delegacia para combater roubo na cidade.

Nos últimos 20 dias já foram cumpridos um total de sete mandados de prisão por roubo, e de internação de menores pela pratica do mesmo crime.

Atala disse que os dois adolescentes apreendidos nesta terça-feira, eram especializados em roubo de celulares. As investigações ocorreram na 89ª DP.

O delegado solicitou vítimas de roubo em Barra do Piraí, que compareçam à delegacia.