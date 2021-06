Adolescentes são flagrados com entorpecentes em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 15:28 horas

Volta Redonda – Dois adolescentes foram apreendidos na segunda-feira, dia 7, na Rua 31 de Março, no Retiro, por envolvimento com o tráfico de drogas. Os rapazes foram flagrados por policiais militares, com 336 pinos de cocaína, 32 tabletes de maconha, cinco pedras de crack, quatro cigarros de maconha e um celular.

Os dois menores, acompanhados de seus responsáveis, foram levados para a Delegacia de Volta Redonda, onde passaram a responde por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.