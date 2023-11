Agentes da Defesa Civil resgatam mulher em VR

Volta Redonda – Agentes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) ajudaram, na noite dessa segunda-feira (27), no resgate de uma mulher à beira da ponte da Ilha São João. Após o resgate, ela foi atendida por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, no bairro Aterrado.

De acordo com a Defesa Civil, o fato aconteceu por volta das 20h, quando os agentes Tales, Salvador e Senna, e o assessor técnico Alfredo, observaram o comportamento da mulher junto ao guarda-corpo da Ponte Mário L. Haseck, próximo à sede da Defesa Civil. Aequipe conseguiu conter a mulher, acionar o Samu e a Guarda Municipal (GMVR), e ela foi levada para cuidados médicos no hospital.

“Parabéns aos nossos profissionais que atuaram de imediato para evitar uma ocorrência que poderia ser fatal. Foi uma ação integrada que permitiu o salvamento de mais uma vida. A Defesa Civil está de prontidão e sempre a postos para ajudar na segurança da população”, afirmou o coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira.

BUSQUE AJUDA

Formado exclusivamente por voluntários, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional e prevenção do suicídio gratuitamente. O serviço pode ser acionado caso a pessoa esteja se sentido solitário ou precisando conversar de forma sigilosa, sem julgamentos, críticas ou comparações.

A atuação é nacional e o atendimento é realizado pelo telefone 188 (24 horas por dia e sem custo de ligação), chat, e-mail e pessoalmente em alguns endereços.

O CVV é uma entidade nacional fundada em 1962, financeira e ideologicamente independente. Sem viés religioso, político-partidário ou empresarial.