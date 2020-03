Agentes da PF se unem e doam sangue no Hemonúcleo do Hospital São João Batista

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 10:29 horas

Volta Redonda – Agentes da Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda se uniram na manhã desta terça-feira, 31, nas dependências do Hemonúcleo do Hospital São João Batista, para uma ação solidária. Ao todo, 15 agentes – convidados pelo delegado titular Pedro Paulo Simão da Rocha – doaram sangue. A intenção do encontro é contribuir com o estoque da unidade, que necessita de doações com frequência.

Pedro Simão, que também fez sua doação, fez questão de enfatizar o poder do gesto nesta época de pandemia causada pelo Covid-19.

– Todo mundo tem que ajudar o próximo. Estamos numa época de isolamento social. As pessoas estão em casa. Os Hemonúcleos já sofrem regularmente com poucos doadores, e em época de pandemia, o quadro tente a piorar. Eu viria sozinho, mas conversei com outros agentes que também aderiram a esta ação – afirmou o delegado.

O Hemonúcleo de Volta Redonda está localizado no Hospital São João Batista, e funciona de segunda a sexta, de 7h às 13h.