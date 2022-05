Agentes da PRF recuperam veículo roubado na BR-393 em Barra do Piraí

Matéria publicada em 19 de maio de 2022, 16:18 horas

Barra do Piraí- Agentes da Polícia Rodoviária Federal(PRF) recuperaram um veículo roubado, na tarde desta quinta-feira, 19, no Km 275 da BR-393, em Barra do Piraí.

De acordo com a PRF, após a equipe abordar o veículo, modelo Gol e cor Branca, ostentando placas de Belo Horizonte MG, durante a fiscalização os agentes perceberam sinais de adulteração. Após intensificarem a verificação, os agentes constaram que o mesmo era um clone de outro veículo de mesmas características com ocorrência de roubo em 4 de outubro do ano passado em Volta Redonda.

Ao ser indagado, o condutor de 39 anos informou que o carro pertence a empresa em que trabalha, e que desconhecia o fato e nada mais tinha a declarar. Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado ileso juntamente com o veículo para a 88º Delegacia de Polícia de Barra do Piraí para registro da ocorrência e demais procedimentos.