Agentes da UPP do Frade prendem um motociclista com drogas na Rio Santos

Angra dos Reis – A Unidade Pacificadora de Policia (UPP) do Frade do 33º Batalhão de Polícia Militar aprenderam na madrugada desta quinta-feira (10), na Rodovia Rio Santos, na altura da Fazenda Grajaú, no Frade, um homem de 20 anos, com drogas.

Os policiais em patrulhamento pela Rio Santos notaram quando o suspeito, que trafegava em uma moto, ao avistar a viatura, tentou fugir, mas foi cercado pelos agentes que durante a abordagem encontraram com ele certa quantidade de drogas.

O homem foi preso e as drogas apreendidas foram encaminhadas para a 166ª Delegacia de Polícia de Angra, onde o material estava sendo contabilizado até o fechamento desta matéria.