Agentes do 10º BPM prendem suspeito de tráfico, em Vassouras

Vassouras – Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem, de 23 anos, na tarde de sábado (9), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Campo Limpo. Com ele foram apreendidas 20 embalagens plásticas com maconha, uma bolsa plástica com maconha triturada, um celular, uma balança de precisão, uma faca entre outros materiais para endolação de drogas.

Os policiais detiveram o homem próximo a sua residência, em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Mas, após buscas na residência do suspeito, localizaram as drogas e o material para endolação escondidos no quarto dele.

O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi levado para a 95ª DP, onde a ocorrência foi registrada.