Agentes do 37º BPM prendem homem com mandado de prisão em aberto por roubo

Resende – Policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar prenderam nesta sexta-feira (1º) um homem de 29 anos, no Fazenda da Barra III. Notando que ele tinha atitude suspeita, os agentes fizeram a abordagem e apreenderam com ele R$ 100 e um pino de cocaína. Em consulta ao sistema, os policiais descobriram que havia contra o suspeito um mandado de prisão em aberto, por roubo. O homem foi conduzido à 89ª Delegacia de Polícia (Resende), onde ficará à disposição da Justiça.