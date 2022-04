Agentes do 38º BPM apreendem drogas escondidas em pneu de carro

Matéria publicada em 25 de abril de 2022, 11:24 horas

Paraíba do Sul – Policiais do 38º Batalhão da PM prenderam nesse fim de semana, um homem de 26 anos, suspeita de tráfico de drogas, em Paraíba do Sul. Os agentes apreenderam 3.650 pinos de cocaína, sendo que parte das drogas estava dentro do pneu de um veículo Gol, estacionado na Avenida Deocleciano, no bairro Caminho de Fora.

O restante dos entorpecentes estavam num saco, dentro do carro de propriedade do suspeito. A droga foi pesada e totalizou 2,8 quilos.

O homem foi levado para a Delegacia de Paraíba do Sul, onde foi indiciado por tráfico de drogas.