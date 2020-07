Agentes do Degase registram queixa por abuso de autoridade

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 12:50 horas

Volta Redonda – Agentes do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), no Cense Irmã Asunción De La Gándara Ustara, no bairro Roma, em Volta Redonda, registraram queixa, 93° DP, contra um promotor de Justiça, por abuso de autoridade.

O impasse teria ocorrido pelo fato dos agentes terem se recusado a tirar os casacos e mostrassem o braço. A exigência, segundo agentes, era para checar se algum deles estaria com tatuagem no braço.