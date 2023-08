Agentes do ‘Segurança Presente’ apreendem drogas dentro de hospital abandonado em Volta Redonda

Volta Redonda – Agentes da Operação Segurança Presente apreenderam, nesta quinta-feira (10), 26 invólucros de maconha e oito invólucros de cocaína em uma sala do antigo Hospital São Camilo, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Dupla que estava no prédio próximo aos entorpecentes foi atuada por porte de drogas para consumo próprio, sendo ouvidos na 93ª DP e liberados.

Segundo os policiais, a equipe foi até o local após denuncias de que o hospital, que se encontra abandonado, estaria servindo como um ponto de tráfico de drogas. Dois homens foram localizados em uma sala do prédio. Ao revistá-los, os agentes não encontraram nenhum material ilícito, apenas R$ 90,00 que os suspeitos afirmaram ser proveniente da venda de leite realizada por eles. Após buscas no prédio, uma sacola plástica com as drogas foi encontrada em uma sala próxima.

Os suspeitos e as drogas foram levados para a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.