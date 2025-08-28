quinta-feira, 28 agosto 2025
Agiota que cobrava R$ 100 por dia de juros é preso em Angra

Vítimas relataram ameaças, cobranças armadas e até perda de imóveis

by Agatha Amorim

Foto: Reprodução

Angra dos Reis – Policiais civis da 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis), sob o comando do delegado titular Roberto Ramos, prenderam em flagrante, na tarde de quarta-feira (27), um homem de 37 anos investigado pela prática de extorsão e usura pecuniária (agiotagem).

A prisão ocorreu no Centro de Angra, após denúncia de duas vítimas — uma mulher de 40 anos e um homem de 38 — que relataram estar sendo ameaçadas e coagidas a pagar dívidas com valores muito superiores ao originalmente emprestado.

Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas, uma viúva de 40 anos em situação de fragilidade financeira após a morte do marido, contou que pediu um empréstimo de R$ 1 mil ao suspeito há nove meses. Desde então, passou a ser pressionada a realizar pagamentos que, com os juros abusivos, já somavam mais de R$ 10 mil. A mulher disse ainda que o suspeito chegou a procurá-la no local de trabalho e, posteriormente, em sua residência, onde se apoderou de uma geladeira nova, avaliada em cerca de R$ 3 mil, como forma de pagamento.

No mesmo dia, um homem de 38 anos também procurou a delegacia e relatou situação ainda mais grave. Ele afirmou que, em março de 2023, pegou R$ 2 mil emprestados com o suspeito e passou a pagar juros de R$ 100 por dia. Em um ano e meio, segundo seu relato, já havia desembolsado aproximadamente R$ 60 mil, mas o agiota ainda exigia o pagamento de R$ 46 mil.

A vítima contou ainda que precisou vender um imóvel da família e que a própria mãe também foi pressionada. Ele relatou que cobradores frequentemente apareciam armados, impondo “verdadeiro terror psicológico”. Segundo ele, o grupo comparecia semanalmente à sua residência para cobrar os valores, fazendo ameaças veladas, inclusive contra sua filha.

A Polícia Civil informou que continuará as investigações para identificar outras possíveis vítimas. A população pode colaborar de forma sigilosa com informações sobre esse ou outros casos semelhantes.

