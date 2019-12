Angra dos Reis terá policiamento reforçado na virada do ano

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2019, 10:52 horas

Angra dos Reis – Angra dos Reis terá o reforço de 120 policiais militares para a passagem de ano. O secretário da Polícia Militar (PM), coronel Roberto Figueiredo anunciou na segunda-feira (23), dia em que o governador Wilson Witzel confirmou a instalação de três Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) nos bairros Belém, Camorim Grande e Frade.

O coronel também confirmou a transferência do reforço no policiamento para o Centro do município, da sede do 33º BPM (Batalhão da Polícia Militar), que atualmente fica em Mambucaba.

– Cada UPP vai ter um comandante de companhia para que ele seja o elo com a prefeitura, com as outras secretarias do estado, com os vereadores, para que entenda todo o cenário e consiga fazer com que tenha efetividade no seu planejamento – explicou o Figueiredo, completando que a saída do batalhão não deixará a região de Mambucaba desprotegida.

Angra dos Reis também contará com um veículo blindado para operações policiais.