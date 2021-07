Angra: Jovem teria roubado loja a mando do namorado

Matéria publicada em 29 de julho de 2021, 16:26 horas

Angra dos Reis – O delegado titular da 166ª DP (Angra dos Reis), descobriu que a jovem, de 20 anos, presa por suspeita de roubo, na terça-feira, dia 27, seria namorada de um traficante, que comanda a venda de drogas em boa parte da cidade. Ela foi presa por policiais civis, no bairro Japuíba, suspeita de roubar R$ 40 mil, junto com outros comparsas, de uma loja de telefones celulares, na cidade do Carmo, na Região Serrana, no dia 1º de julho.

Contra a jovem, os agentes cumpriram um mandado de prisão. O delegado explicou que o namorado dela teria envolvimento com assaltos também.

– As investigações revelaram que, integrantes de sua quadrilha vêm praticando roubos a estabelecimentos comerciais, especialmente em lojas de telefonia celular – disse Vilson, acrescentando que o criminoso, que está foragido, tem a prisão preventiva decretada pela Justiça.