Angra realiza 3º Simpósio de Segurança Pública

Angra dos Reis – Aconteceu nesta semana o 3º Simpósio de Segurança Pública em Angra dos Reis. O evento foi organizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Executiva de Segurança Pública, e teve a presença de muitas pessoas ligadas ao setor. Com a missão de explorar as tendências mais recentes em inteligência, inovação e tecnologia no combate à violência, desde o dia 23 de novembro foram realizadas sete palestras sobre esses temas na tenda montada para o simpósio, que neste ano foi no Cais de Santa Luzia, no Centro.

– Esse simpósio é muito importante para nossa cidade e para toda população. Tudo que foi feito focado em segurança publica Angra surgiu depois do primeiro simpósio que foi realizado em 2019. Por conta da pandemia esse encontro foi paralisado e esse ano voltou com força total trazendo muitas novidades importantes para quem é envolvido com a área de segurança. Nossa ideia principal é criar medidas e trabalhar para garantir que as pessoas convivam em um ambiente sustentável e que o ir e vir esteja garantido, sem ameaças do crime – comentou o secretário de segurança, Douglas Barbosa.

O Simpósio teve como objetivo promover o entendimento à cerca do tema Gestões Estratégicas da Segurança Pública e seus impactos sociais. Durante os dois dias, representantes das forças de segurança pública, comunidade cientifica e sociedade civil se reuniram para um debate sobre novas perspectivas de desenvolvimento. Além das discussões sobre o tema, teve ainda exposições das instituições de Segurança Pública em estandes abertos para visitação.

A ocasião foi uma oportunidade para os participantes se conectarem com especialistas no campo da segurança e inteligência, compartilhando suas visões e experiências em busca de um futuro mais seguro.

– Esse simpósio é uma forma de integração. Estou muito feliz de ter participado e admiro muito a forma como a Segurança Pública de angra vem trabalhando, criando medidas para garantir o desenvolvimento e a segurança do morador que acompanha as melhorias diariamente. Angra já teve um período muito crítico de violência, mas hoje vemos que isso tem mudado de forma muito positiva – ressaltou Leonardo Américo Ângelo dos Santos, delegado da Polícia Federal em São Paulo, que foi um dos palestrantes do evento.