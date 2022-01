Apontador do jogo de bicho é detido pela PM em Itatiaia

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2022, 18:43 horas

Itatiaia- Após receberem nesta terça-feira, dia 18, uma denúncia de que um homem de camisa azul, estaria realizando apontamento de jogo do bicho na praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre, em Itatiaia, uma equipe do 37ºBatalhão da PM se deslocou até o local.

Segundo informações da Polícia Militar, após confirmarem a prática da contravenção, os agentes deram voz de prisão ao suspeito e o conduziu a 99ª Delegacia De Polícia para as medidas cabíveis.

De acordo com a guarnição que realizou a abordagem, junto ao suspeito foram apreendidos uma máquina para confeccionar apostas, pules do jogo do bicho e R$ 32 em espécie.

O suspeito foi autuado no Artigo 58 da lei 6259/44 e liberado em seguida.