domingo, 17 agosto 2025
Fale conosco

Após dar entrada em hospital, homem baleado morre em Três Rios

Vítima, de 27 anos, foi socorrida ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição com perfuração no tórax

by Weylla dos Reis Gonçalves Chaves

Três Rios – Um homem, de 27 anos, baleado na região do tórax, morreu no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, na madrugada deste domingo (17).

Policiais militares do 38º BPM foram acionados e informaram que, apesar do atendimento emergencial,  a vítima não resistiu aos ferimentos.

O homem teria sido baleado no Pátio da Estação por indivíduos que estavam num carro cinza escuro.
Equipes da Polícia Militar realizaram cerco tático na região, porém os suspeitos não foram localizados. O crime foi registrado na 108ª DP.

Você também pode gostar

STF reafirma direito de recusa a transfusão por...

Barra Mansa realiza mutirão para plantio de árvores...

MEP antecipa terceira edição do Pré-Vestibulinho Cidadão

Três suspeitos são presos com arma e drogas...

Floriano recebe a 2ª etapa do Circuito Rural...

Prefeitura de Volta Redonda visita IML de Três...

Parque da Saudade recebe encontro de artesãos nesta...

Sub-17 e Sub-15 do Voltaço empatam com o...

Jovem é assassinado a tiros em Barra Mansa

VR lança edital para projetos sobre os direitos...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996