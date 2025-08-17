Após dar entrada em hospital, homem baleado morre em Três Rios

Três Rios – Um homem, de 27 anos, baleado na região do tórax, morreu no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, na madrugada deste domingo (17).

Policiais militares do 38º BPM foram acionados e informaram que, apesar do atendimento emergencial, a vítima não resistiu aos ferimentos.

O homem teria sido baleado no Pátio da Estação por indivíduos que estavam num carro cinza escuro.

Equipes da Polícia Militar realizaram cerco tático na região, porém os suspeitos não foram localizados. O crime foi registrado na 108ª DP.