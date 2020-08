Após denúncia, PM apreende drogas e munições no bairro Morada do Sol, em Três Rios

Matéria publicada em 28 de agosto de 2020, 13:42 horas

Três Rios – Policiais militares do 38º Batalhão apreenderam 99 unidades de skank, além de 19 munições de pistola calibre 9mm e cinco munições de revólver calibre 38, na noite desta quinta-feira (27), no bairro Morada do Sol em Três Rios.

De acordo com a PM, todo o material foi apreendido após denúncias, indicando que um homem, não identificado, em atitude suspita, estaria escondendo os entorpecentes e as munições, numa trilha que dá sentido à uma área de vegetação do bairro. Cientes da informação, as equipes foram ao local, e após buscas, encontraram o material. Segundo os agentes, a carga estava enterrada dentro de um cano de pvc. Ninguém foi preso.

O material foi recolhido e entregue na 108ª DP (Três Rios), onde a ocorrência foi registrada.