Após denúncia, PM apreende drogas no bairro São Carlos, em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2020, 16:41 horas

Volta Redonda – Policiais do 28º BPM apreenderam na noite de sábado, dia 25, na Rua Farias de Brito, na Praça Maria Elizabeth Reis, no bairro São Carlos, em Volta Redonda, 34 pinos de cocaína, dois sacolés de maconha, dois aparelhos celulares e R$ 446,50 em espécie. Três homens, suspeitos de tráfico de drogas, foram detidos.

De acordo com a ocorrência, a PM foi ao local após ser notificada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) sobre o movimento de tráfico de drogas no endereço, mediante denúncias anônimas. Após abordagem, todo o material foi encontrado com os suspeitos.

Após o flagrante, todos foram encaminhados para a 93ª DP (Volta Redonda). Os suspeitos foram ouvidos e liberados. A droga permaneceu apreendida.