Após investigação, Polícia Civil apreende vasto material entorpecente na Ilha das Cobras, em Paraty

Matéria publicada em 12 de Maio de 2020, 22:49 horas

Paraty – Agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro que atuam no GIC (Grupo de Investigação Complementar), em parceria com agentes da 167ª DP (Paraty), liderados pelo delegado titular Marcello Russo, apreenderam cerca de meio quilo de pasta base de cocaína, aproximadamente meio quilo de maconha, além de diversas pedras de crack, na noite de segunda-feira, dia 11, em uma residência localizada na Ilha das Cobras, em Paraty, após investigação contra o tráfico de drogas na localidade.

Segundo Marcello Russo, além dos entorpecentes, carregadores de pistola, papelotes de cocaína, rádios comunicadores, e vasto material de endolação também foram apreendidos. A informação foi dada ao DIÁRIO DO VALE na noite desta terça-feira, dia 12.

O delegado afirma que além das apreensões, um inquérito foi instaurado para que a Polícia Civil de Paraty dê seguimento às investigações e apuração de todos associados ao tráfico de drogas na localidade. Todo material apreendido, segundo Marcello Russo, foi encaminhado para perícia.