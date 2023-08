Após perseguição, carro roubado é recuperado pela PRF na Dutra

Itatiaia – Agentes da Polícia Rodoviária Federal, após uma grande perseguição, prenderam o motorista de veículo Honda, na noite desta sábado, no KM-325, na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

De acordo com as informações da PRF, o condutor não obedeceu a ordem de parada dos policiais, que realizavam uma fiscalização no local. Assim que o motorista não parou e aumentou a velocidade do veículo, policiais saíram atrás do carro e conseguiram alcançá-lo a um quilometro a frente, no km 326, quando o condutor do veiculo colidiu contra a mureta central.

Ao ser abordado, foram observados vários indícios de adulteração no veículo, verificando tratar-se de um clone, constatando ser o original (abordado pela PRF) licenciado no Rio de Janeiro e com registro de roubo em 24/05/2023 no município de Duque de Caxias/RJ.

Foi dada voz de prisão por receptação de veículo roubado. Este alegou que tinha ido buscar o veículo em São Gonçalo/RJ para uma empresa, mas, não apresentou nenhuma comprovante ou qualquer prova que comprovasse sua versão. A ocorrência foi apresentada na 99ª Delegacia de Polícia.